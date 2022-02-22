"Вы думали, будет иначе?": 44-летняя Чехова выходит замуж

Анфиса Чехова ошарашила поклонников.

Артистка посетила свадьбу своей подруги, на которой были соблюдены все традиции. В том числе, счастливая невеста бросала буке для незамужних подружек, среди которых отказалась и 44-летняя Анфиса. Чехова опубликовала видео того, как происходит ритуал. В ролике видно, что букет ловит как раз ведущая. "Вы думали, будет иначе", – написала артистка.

В следующем ролике Анфиса трепетно держит "улов" и улыбается. Она пошутила, что соперница уступила ей "по старшинству" и теперь она следующая под венец. Поклонники уже гадают, за кого же выходит замуж поймавшая букет Чехова. Друзья тоже решили развить эту тему. Блогер Алина Ботановна выложила ролик с Анфисой и букетом и подписала, что ждет приглашения на свадьбу.

Ранее Анфиса Чехова высказалась о смерти Евгении Брик. Артистка выразила соболезнования и написала, что не может поверить в произошедшее. Анфиса отметила, что Евгения была прекрасным человеком, за те несколько месяцев совместных съемок Чехова успела понять ее и проникнуться. Позже она следила за жизнью Брик через соцсети и новости.

Напомним, артистка скончалась в 40 лет от тяжелой болезни. О ее состоянии знали только самые близкие, поэтому уход Евгении стал шоком не только для поклонников, но и для многих коллег, которые не так близко знали Брик. У звезды осталась дочь от режиссера Валерия Тодоровского.