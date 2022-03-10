Усохшая на чужбине Чехова вызвала оторопь

Как и многие другие звезды шоу-бизнеса, артистка предпочла переживать трудные времена в жарких странах. Анфиса рассказывала в своем блоге, что за зиму сильно устала и спланировала отпуск на конец февраля, который совпал с началом санкций на родине. Сейчас Чехова прекрасно проводит время на Бали, только вот поклонники переживают за звезду.
Дело в том, что обладательница пышных форм буквально усохла, она появляется на видео уставшей, буквально измученной. Подписчики засыпают Анфису вопросами о здоровье и моральном состоянии, так как отдых пока не пошел ей на пользу. Исхудавшее лицо и синяки под глазами буквально вызвали оторопь у фанатов.
В своем блоге Чехова активно рассказывает о проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться на чужбине из-за ограничений. Вероятно, именно стресс так сказывается на внешности звезды. Анфиса поделилась, что решила освоить криптовалюту, так как российские карты заблокированы заграницей. Она даже рассказала, что ее друзья на днях не смогли расплатиться за ужин из-за блокировки средств.
Буквально перед отлетом в жаркие страны Анфиса Чехова поймала букет невесты на свадьбе своей подруги. Ролик тут же появился в ее блоге, а подписчики стали гадать, кто же претендует на сердце одинокой теледивы.