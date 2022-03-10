Бузова плюнула на закрытие MacDonald’s в России: Я гордая!

В "Инстаграм" теледива приняла архивное фото очереди в MacDonald’s 1990 года за панику перед закрытием сети. Ольга Бузова выразила надежду, что это фейковый снимок, и такого скопления людей на самом деле нет. "А если есть, ребят, вы серьезно?", – недоумевает артистка.
Затем она заявила, что рада закрытию фастфуда. "Я – русская! Гордая!", – высказалась знаменитость. Она отметила, что при желании и дома может нажарить себе картошки, – еще вкуснее и без вредного жирного масла.
Напомним, ранее MacDonald’s объявил о временном закрытии всех ресторанов в нашей стране. В компании заверили, что всем сотрудникам сети продолжат платить зарплату в этот период.
Отметим, что Ольга Бузова очень тщательно следит за своей фигурой. Певица почти ежедневно тренируется. Несмотря на то, что по мнению многих россиян, в диетах и спорте большой нужды нет, звезда все равно продолжает истощать себя. Блогер Анастасия Ромах предположила, что, если ведущая будет и дальше худеть, то может довести себя до анорексии.