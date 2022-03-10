Тарасов никак не может избавиться от влияния бывшей: Чистая бузовщина

Не слишком продолжительный брак с Ольгой Бузовой наложил неизгладимый отпечаток на Дмитрия Тарасова.

Такое мнение высказала Лена Миро, проанализировав поведение Дмитрия Тарасова в соцсетях. Скандально известной блогерше кажется, что мужа Костенко сегодня сложно назвать даже бывшим футболистом, наилучшее определение для Тарасова – "бывший Бузовой".

Лена Миро уверена, что нынешний Тарасов сформировался под влиянием экс-супруги и до сих пор не может от него избавиться. Свидетельства тому регулярно появляются на странице Тарасова в "Инстаграме", которую он теперь ведет очень активно.

"Все эти шарики, вперемешку со сложенными ладошками и "любите друг друга", – это же чистая бузовщина," – заявила острая на язык Миро.



Как сообщает Пятый канал, по словам блогерши, после развода с поющей ведущей футболист слишком быстро окунулся в отношения с Анастасией Костенко. Довольная модель решила, что она одержала победу над бывшей женой Тарасова, но на самом деле это не так – теперь уже многодетная Костенко вынуждена жить с проекцией Бузовой "в мужском обличии".

На данном примере Миро наглядно показала своим подписчицам в LiveJournal, почему не стоит заводить отношения с женатыми мужчинами и теми, кто только что развелся. Влияние бывшей не сотрешь – убеждена блогерша.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Ольга Бузова поиздевалась над безработным Дмитрием Тарасовым.