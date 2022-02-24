Обеспокоенная ситуацией на Украине Чехова всполошила народ душераздирающими словами

Анфиса Чехова высказалась по поводу событий на Украине.

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в рамках которого объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Мимо таких новостей не смогли пройти звезды российского шоу-бизнеса, которые уже стали публично высказывать свое отношение к происходящему. Не осталась в стороне и Анфиса Чехова: о событиях на Украине и своей позиции по этому поводу она решила рассказать в стихах. Обеспокоенная происходящим телеведущая опубликовала на своей странице в "Инстаграме" душераздирающие слова с призывом к миру и завершению каких-либо военных действий.

"Я выбираю насилием Мир этот не делить!", – такими строчками завершила свое обращение Анфиса Чехова.

От стихотворения, опубликованного актрисой и телеведущей, поклонники всполошились: в комментариях подписчики стали благодарить ее за столь трогательные слова, а также поддержали ее позицию.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин впервые выступил с обращением в связи с ситуацией на Донбассе и признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. На заявление главы России последовала незамедлительная реакция западных стран, которые стали вводить санкции. Сегодня президент объявил о специальной военной операции по защите Донбасса: такое решение было принято, чтобы отреагировать на просьбу Донецкой и Луганской народных республик о помощи.