"Какие ножки!": 66-летняя Долина в дерзком мини ошарашила народ

Лариса Долина в свои 66 лет является обладательницей великолепной фигуры.

На праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню, народная артистка в очередной раз продемонстрировала достоинства своей внешности. Лариса Долина вышла на сцену в облегающем бело-золотом платье длины мини и туфлях на высоких каблуках.

Такой наряд привлек к певице тысячи восхищенных взглядов и помог ей снискать множество комплиментов. Поклонники были буквально ошарашены ладной фигурой и стройными ножками 66-летней звезды. Далеко не каждая женщина в таком возрасте может позволить себе наряжаться в дерзкое мини.

"Какие ножки!", "Тростинка", "Дар речи можно потерять," – написали потрясенные россияне.



Некоторые фанаты и вовсе сошлись во мнении о том, что Лариса Александровна внешне совсем не уступает своим гораздо более молодым коллегам и это, конечно, делает ей честь. Фрагмент выступления блеснувшей стройными ножками Долиной появился в издании "7 Дней".

Напомним, что народная артистка заставила народ с восхищением говорить о ее фигуре еще пару лет назад, когда резко сбросила лишний вес. Тогда певица словно в одночасье помолодела, что, конечно же, породило слухи о пластике. Однако сама артистка опровергает подобные домыслы и говорит о том, что преобразиться ей помогла определенная диета.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Лариса Долина заперлась в гримерке с двумя молодыми красавчиками.