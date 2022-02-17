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Шоу-бизнес
В черной коже: роковая Долина поразила народ странным видом

В черной коже: роковая Долина поразила народ странным видом

Лариса Долина посетила премьеру фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин".
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Премьера картины о советском футболе была давно ожидаемой, так как долго откладывалась из-за коронавирусных ограничений, поэтому на показе собрались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Лариса Долина оказалась в их числе. 66-летняя народная артистка как следует подготовилась к выходу в свет, однако оценить ее подготовку по достоинству сумели не все.

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Лариса Александровна Долина эстрадная певица

На красной ковровой дорожке Лариса Александровна предстала в образе роковой женщины, отдавшей предпочтение черному цвету. Детали наряда звезды многим пользователям Сети показались весьма странными и даже поразительными.

Дело в том, что Долина облачилась в узкие кожаные брюки, а сверху зачем-то надела юбку из такой же черной кожи. Дополнила свой экстравагантный образ звезда черным жакетом и ботинками на каблуке и грубой подошве.

Фото: Ivan Makeev / Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Примечательно, что снимки с мероприятия артистка не стала публиковать в своем инстаграм-аккаунте, как это обычно бывает. Некоторые пользователи даже решили, что Долина сама поняла: вид у нее получился странный. Впрочем, вполне возможно, что это всего лишь догадки фанатов, а сама артистка абсолютно довольна выбранным нарядом.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Ларису Долину неожиданно сравнили с мужиком.

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Фото: Ivan Makeev / Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com
Автор: 17 февраля 2022, 06:21 Источник: Дни.ру • Требует проверки
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