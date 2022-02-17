В черной коже: роковая Долина поразила народ странным видом

Лариса Долина посетила премьеру фильма "Одиннадцать молчаливых мужчин".

Премьера картины о советском футболе была давно ожидаемой, так как долго откладывалась из-за коронавирусных ограничений, поэтому на показе собрались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Лариса Долина оказалась в их числе. 66-летняя народная артистка как следует подготовилась к выходу в свет, однако оценить ее подготовку по достоинству сумели не все.

На красной ковровой дорожке Лариса Александровна предстала в образе роковой женщины, отдавшей предпочтение черному цвету. Детали наряда звезды многим пользователям Сети показались весьма странными и даже поразительными.

Дело в том, что Долина облачилась в узкие кожаные брюки, а сверху зачем-то надела юбку из такой же черной кожи. Дополнила свой экстравагантный образ звезда черным жакетом и ботинками на каблуке и грубой подошве.

Примечательно, что снимки с мероприятия артистка не стала публиковать в своем инстаграм-аккаунте, как это обычно бывает. Некоторые пользователи даже решили, что Долина сама поняла: вид у нее получился странный. Впрочем, вполне возможно, что это всего лишь догадки фанатов, а сама артистка абсолютно довольна выбранным нарядом.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Ларису Долину неожиданно сравнили с мужиком.