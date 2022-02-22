Всплыли подробности о состоянии распухшей Долиной: Могут травмировать

Диетолог Дарья Русакова рассказала о возможных причинах лишнего веса дочери Ларисы Долиной.

В Сети появилась фотография Ангелины Долиной – единственной дочери Ларисы Долиной. На кадре видно, что 38-летняя наследница знаменитой певицы сильно поправилась. Поклонники стали переживать, из-за чего домохозяйка так распухла и с чем может быть связан ее лишний вес. Некоторые даже стали предполагать, что причиной могла стать какая-нибудь болезнь Миончинской (фамилия при рождении).

Но пока это все остается на уровне слухов. Конечно, женщина и ее звездная мать не рассказывают, с чем могут быть связаны ненужные килограммы. Возможно, они вообще не беспокоятся об этом вопросе. Несмотря на это, подписчики активно обсуждают внешность Ангелины.

"Причины набора веса у женщин могут быть разные, это может быть как гормональные нарушения, так и расстройства пищевого поведения", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Дарья Русакова.

Однако диетолог не стал дальше предполагать, что же могло случиться с дочерью джазовой певицы. По мнению эксперта, предпосылок может быть огромное множество, однако, для того, чтобы дать точный ответ, необходимо увидеть результаты анализов или пообщаться с Долиной лично.

"Догадываться по фотографиям о проблемах со здоровьем, тем более по портретным, – это не профессионально. К тому же акцент на внешних недостатках может травмировать женщину", – подытожила Дарья.