Отвернувшихся от больной МакSим друзей облили грязью: Доверять нужно единицам!

Блогер Виктория Афанасьева жестко опустила окружение певицы МакSим.

Несколько месяцев назад россияне молились за здоровье певицы МакSим. Летом 2021 года она заболела, но несмотря на это, продолжила выступать. Болезнь усугубилась, и мама двоих детей попала в больницу.

Исполнительница впала в кому и провела в таком состоянии целый месяц. Поклонники сильно переживали за своего кумира: устраивали "флешмобы" и пели на улицах хиты знаменитости. Но, как оказалось позже, не все окружение МакSим повело себя так же.

"Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи", – рассказала красотка в одном из интервью. Речь идет о теперь уже бывших знакомых звезды, которые захотели воспользоваться положением умирающей подруги, чтобы получить от нее нажитое ею имущество.

"Я считаю, такие друзья – это прокладки, по-другому их не называть! Где им выгодно, там они есть! Таким людям было важнее думать о деньгах, а не о том, как быстро поправиться певица МакSим! Поэтому в шоу-бизнесе доверять нужно единицам! И уж точно, кто не относиться корыстно к тебе, я бы рекомендовала держаться подальше от таких друзей!" – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Виктория Афанасьева.

Как рассказала сама певица, она больше не поддерживает связь с теми, кто решил ее обмануть. По ее словам, у нее сильно сократился круг общения после страшного времени, которое она пережила.