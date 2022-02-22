"Похороненную заживо" МакSим подло предали самые близкие: Удалила из жизни

МакSим столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, которые заставили россиян переживать за жизнь певицу.

Летом 2021 года артистка пережила настоящий ад: она заразилась коронавирусом, была госпитализирована, попала в реанимацию с тяжелой формой пневмонии и впала в кому. Прогнозы были неблагоприятные, а врачи боролись за нее полтора месяца.

Артистке до сих пор тяжело вспоминать те тяжелые события, с которыми ей пришлось столкнуться. К тому же после перенесенной болезни в ее жизни многое изменилось, в частности она вычеркнула нее многих людей, с которыми когда-то была в очень тесных отношениях. Как оказалось, когда артистка находилась на грани жизни и смерти, а вся страна молилась за ее выздоровление, близкое окружение МакSим не теряло времени зря. Люди, которым исполнительница хита "Знаешь ли ты" доверяла больше всего, подло предали ее: буквально "похоронив ее заживо", они принялись в тайне проделывать махинации с ее имуществом, чтобы, воспользовавшись моментом, завладеть им: переоформляли бумаги, подделывали подписи.

"Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя", – приводит слова артистки "Пятый канал".

Стоит отметить, что болезнь очень сильно ударила по организму певицы, поэтому восстанавливать его ей приходится до сих пор. Она переживает, что пострадал ее главный инструмент – голос.