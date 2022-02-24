"Завещание": новый поворот в деле беспомощной МакSим

Юрист Максим Гусев объяснил, могли ли знакомые МакSим переписать на себя ее имущество.

Певица МакSим рассказала, что пока он лежала в коме, некоторые из ее друзей, волновало не здоровье артистки, а нажитое ею имущество. "Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи", – заявила Максим.

"Подобные действия "друзей", если будет доказано, что они действительно совершались, можно квалифицировать как мошенничество. Думаю, что не ошибусь, если отвечу, что попытки воспользоваться беспомощным состоянием человека, были, есть и будут. Не хочу показаться грубым, но в известной мере бездействие и нежелание каждого из нас держать свои дела в порядке, в том числе, оформить завещание, провоцирует недобросовестное окружение и ставит в сложное положение любящих и законопослушных родных и близких", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Максим Гусев.

Юрист рассказал, на какие еще уловки готовы пойти родственники и знакомые людей, которые не в состоянии распоряжаться своим имуществом. Возможностей отобрать нажитое оказалось много.

"Нередки случаи, когда злоумышленники подделывают доверенности на продажу недвижимости. И пользуясь жизненной ситуацией человека проводят сделку купли-продажи от его имени. Схожая схема обмана происходит, когда подделывается сам паспорт собственника недвижимости. Еще более простой способ мошенничества – договор займа или расписка. Схема такая: собственнику создают фиктивный долг, подписывая за него договор денежного займа или просто расписку. И пока он находится в больнице, просуживают его, получают решение суда и исполнительный лист о взыскании N-й суммы. Дальше исполнительный лист предъявляют в ФССП и забирают все имущество, в том числе недвижимость. Каким способом пошли "друзья" певицы МакSим – не понятно. В любом случае, все перечисленные действия носят признаки состава преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и наказываются лишением свободы на срок до 10 лет", – подытожил эксперт.