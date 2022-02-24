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Шоу-бизнес
"Завещание": новый поворот в деле беспомощной МакSим

"Завещание": новый поворот в деле беспомощной МакSим

Юрист Максим Гусев объяснил, могли ли знакомые МакSим переписать на себя ее имущество.
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Певица МакSим рассказала, что пока он лежала в коме, некоторые из ее друзей, волновало не здоровье артистки, а нажитое ею имущество. "Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи", – заявила Максим.

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 Марина Сергеевна Максимова (МакSим)

Марина Сергеевна Максимова (МакSим) певица

"Подобные действия "друзей", если будет доказано, что они действительно совершались, можно квалифицировать как мошенничество. Думаю, что не ошибусь, если отвечу, что попытки воспользоваться беспомощным состоянием человека, были, есть и будут. Не хочу показаться грубым, но в известной мере бездействие и нежелание каждого из нас держать свои дела в порядке, в том числе, оформить завещание, провоцирует недобросовестное окружение и ставит в сложное положение любящих и законопослушных родных и близких", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Максим Гусев.

Юрист рассказал, на какие еще уловки готовы пойти родственники и знакомые людей, которые не в состоянии распоряжаться своим имуществом. Возможностей отобрать нажитое оказалось много.

"Нередки случаи, когда злоумышленники подделывают доверенности на продажу недвижимости. И пользуясь жизненной ситуацией человека проводят сделку купли-продажи от его имени. Схожая схема обмана происходит, когда подделывается сам паспорт собственника недвижимости. Еще более простой способ мошенничества – договор займа или расписка. Схема такая: собственнику создают фиктивный долг, подписывая за него договор денежного займа или просто расписку. И пока он находится в больнице, просуживают его, получают решение суда и исполнительный лист о взыскании N-й суммы. Дальше исполнительный лист предъявляют в ФССП и забирают все имущество, в том числе недвижимость. Каким способом пошли "друзья" певицы МакSим – не понятно. В любом случае, все перечисленные действия носят признаки состава преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и наказываются лишением свободы на срок до 10 лет", – подытожил эксперт.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 февраля 2022, 11:04 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шесть главных хитов певицы МакSим

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