Фото онкобольного Юдашкина потрясло народ

Марина Юдашкина поддерживает мужа своей заботой, вниманием и любовью. Она старается сделать все возможное, чтобы больной раком дизайнер радовался жизни и ни в чем не нуждался.
Валентин Юдашкин редко появляется в свете. Зато жена делится кадрами с ним в своем инстаграм-аккаунте. На сей раз она опубликовала фото, на которых запечатлена прогулка пары. Супруги вышли подышать свежим воздухом возле своего дома за гордом.
Избранница модельера заявила, что зимой люди должны согревать друг друга, строить планы и видеть перспективы. Также она пожелала подписчикам хорошего дня. Фолловеры активно отреагировали на свежие снимки с кутюрье.
Они отметили, что Марина и Валентин Юдашкины – прекрасная семья. "Изумительные отношения, пример для подражания! Здоровья вам и сил осуществить все задуманные планы!", "Всего вам светлого и доброго", "Вы так прекрасны и небесны! И все хорошее еще впереди!", – высказались поклонники.
Напомним, ранее дочь дизайнера Галина заверила, что сейчас со здоровьем Валентина Юдашкина все в порядке, и он не намерен отказываться от работы. Модельер несколько лет борется с раком почти. Позже у него диагностировали метастазы в голове. К счастью, врачам удалось добиться ремиссии.