"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина

Валентин Юдашкин и его жена Марина вместе уже 33 года.

На днях пара отметила очередную годовщину свадьбы, в честь этого события Марина Юдашкина опубликовала фото с супругом и подписала его трогательными стихотворными строчками. Союз модельера и его жены уже стал образцовым в отечественном шоу-бизнесе, поклонники восхищаются любовью и верностью супругов.

Однако в идиллию верят не все, на протяжении всей совместной жизни Юдашкиных ходят слухи о том, что за их браком скрывается какой-то обман. Предполагали даже нетрадиционную ориентацию Валентина. "Странно, везде пишут, что он гей, а жена так "борода", – пишут в Сети.

Тем не менее, союз модельера и его супруги проверен на прочность не только годами, но и испытаниями тяжелой болезнью. Именно благодаря поддержке Марины Юдашкин смог смириться с болезнью и начать активное и полноценное лечение.

Даже скандальный блогер Лена Миро, которая имеет обыкновение нелестно отзываться о поступках звезд шоу-бизнеса, уверена в искренности любви Марины и Валентина. Она уверена, что у кутюрье были все шансы жить для себя и менять моделей по первому желанию, но он выбрал единственную женщину, которой остался верен, а теперь она с ним в беде. "Жена обнимала Юдашкина здорового и продолжает обнимать, когда он борется за жизнь", – написала Лена.