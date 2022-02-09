"Бедный Саша...": сраженный раком беззубый Шура встревожил россиян

Александр Медведев, известный как певец Шура, опубликовал неоднозначное видео.



В прошлом году поклонники артиста были шокированы новостью о том, что их кумир уже выбрал себе место на кладбище: публика сразу озадачилась вопросом, а не случилось ли чего со здоровьем певца, боровшегося с опухолью в 2020-м году.

На этот раз Шура снова заставил своих фанатов поволноваться, опубликовав весьма неоднозначное видео на своей странице в "Инстаграме". На кадрах он рассказал историю с одного из концертов: прямо во время выступления у него выпали зубы. Чтобы подкрепить свои слова, Александр продемонстрировал, как это было: открыл рот и вытащил верхнюю челюсть. К произошедшему певец отнесся с шуткой и предложил поклонникам вспомнить 90-е – время, когда он намеренно отказывался вставлять себе зубы и выступал без них.

"Как вам теперь я в ново-старом имидже!? Вот только не понимаю как я теперь есть буду!", – озадачился Шура.

Многие поклонники позитивно отреагировали на историю кумира, отметив, что с годами он не теряет своей простоты и искренности. Но нашлись и те, кто всерьез встревожился состоянием артиста.

"Бедный Саша... Конечно, это шок, особенно, для артиста. Самоирония, безусловно, помогает жить, но это большая проблема.... Держись и быстренько к своим врачам", – написала в комментариях встревоженная подписчица.



Также кто-то из поклонников заметил, что у артиста подозрительно красное лицо, что нагоняет на мысли о проблемах с давлением, и посоветовал пристально за ним следить.

Напомним, в прошлом году стало известно об операции, которую пришлось пережить Медведеву: артист столкнулся с онкологией, ему разрезали желудок и удаляли опухоль. К счастью, ему удалось одержать победу над страшной болезнью.