"Ухожу в рай": Сраженный раком Шура готовится лечь в могилу

Скандально известный певец Шура уже давно позаботился о своих проводах на тот свет. К смерти он относится спокойно и с некой долей иронии. Рассуждая о конце, мужчина вспоминает слова своей бабушки. "Не вздумайте плакать на моих похоронах. Я же ухожу не в ад, я ухожу в рай. Вы будете смеяться и должны петь веселые песни", — цитирует родственницу артист.
Как сообщает Пятый канал, в прошлом году Шура столкнулся с онкологией, ему разрезали желудок и удаляли опухоль. И хотя болезнь сразила певца, он расправился с ней и теперь налегает на спиртные напитки. После операции мужчина набрал вес и перестал вызывать ужас своей худобой.
Тем не менее артист уже вовсю готовится лечь в могилу. Для него уже имеется место на кладбище, где специально посадили березку, и дорогущий белый гроб. Шура внимательно продумал дизайн ограды для собственного захоронения. Он хочет сделать ее из кованых спинок кровати с украшением из виноградных гроздьев.
Экстрасенс Айгуль Хуснетдинова полагает, что певец играет со смертью, но неминуемо потерпит поражение. По ее словам, Шура открыл для себя портал в мир мертвых из-за того, что уже приобрел участок на погосте. По мнению женщины, так певец обрекает себя на проблемы со здоровьем.
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