Шура влез в разборки Кудрявцевой с известной певицей: Бедная Лерка

На шоу "Суперстар!" у члена жюри Леры Кудрявцевой произошел конфликт с одной из участниц – певицей Любашей.

Певец Шура, также принимавший участие в проекте, стал очевидцем неприятного инцидента. Недавно он пришел в ютуб-шоу "Алена, блин!" и рассказал его ведущей о том, как он влез в разборки двух знаменитых женщин. Оказалось, что Шура сразу поддержал Леру Кудрявцеву.

Артист рассказал, что блондинка очень расстроилась из-за случившегося. Шура тогда зашел в гримерку к Кудрявцевой и посоветовал ей не принимать близко к сердцу слова злой на язык женщины.

"Бедная Лерка так расстроилась, когда Любаша с ней поругалась," – рассказал о конфликте Шура.

Напомним, что Любаша разозлилась после того, как Кудрявцева поставила ей ноль баллов за неудачное, на взгляд блондинки, исполнение известной композиции. Певица заявила, что телеведущая поступает аморально, так как она вообще не имеет права ставить таких оценок, будучи непрофессионалом. На сторону Леры Кудрявцевой тогда встал другой член жюри – Сергей Соседов. Мужчина призвал участницу не пререкаться, но та резко ответила и ему.

Кстати, к коллеге Леры Кудрявцевой – Сергею Соседову участники шоу "Суперстар" высказывали еще больше претензий. Что касается Шуры, то он сумел сразу поставить критика на место. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Шура публично обматерил агрессивного Соседова.