Недавно родившая Арзамасова записала домашнее видео: Интересный эксперимент

Елизавета Арзамасова решила быть откровенной со своими поклонниками и обойтись при этом без посредников.

26-летняя Лиза Арзамасова привлекает повышенное внимание публики. Не так давно актриса вышла замуж за знаменитого постановщика Илью Авербуха, а затем родила от него первенца, что сделало ее еще более популярной. Актриса получает множество вопросов от фанатов. Отвечать на эти вопросы Елизавета Арзамасова решила с помощью видеороликов, которые она назвала "Интервью без посредников".

Накануне в инстаграм-аккаунте артистки появилось первое такое видео. Уложив маленького сына спать, Арзамасова расположилась перед камерой на собственной кухне и записала монолог с ответами на вопросы подписчиков.

Первый ролик звезда сериала "Папины дочки" посвятила теме откровенности и публичности. Актриса заявила, что она достаточно откровенна со своими подписчиками: честно пишет о том, что думает относительно различных жизненных событий, говорит о кино и театре, иногда показывает свою семью. При этом звезда подчеркнула, что она откровенна ровно настолько, насколько считает нужным, и готова чем-то делиться лишь тогда, когда у нее есть для этого соответствующее настроение.

Арзамасова призналась, что видеоформат для нее непривычен, а спрятаться за текстом гораздо проще. Однако, если подписчикам понравится, то она запишет еще такие домашние видео, в каждом из которых ответит на новую порцию вопросов.

"Очень интересный эксперимент у нас получился," – сделала вывод актриса.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Елизавета Арзамасова сделала выбор между семьей и карьерой.