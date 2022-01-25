Арзамасова сделала выбор между карьерой и семьей: Не обсуждается

Не так давно звезда "Папиных дочек" вышла замуж за Илью Авербуха, от которого позже родила ребенка. Стоит отметить, что отношения у звезд не развивались стремительно и завязались отнюдь не сразу. Долгое время пара скрывала отношения, даже близкие не знали об их романе. Однажды их случайно сфотографировали во время прогулки и слили в сеть. После этого влюбленные решили рассказать обо всем общественности.
Сейчас в отношениях пары идиллия. Лиза получает удовольствие от материнства. При этом актриса не хочет загадывать что-либо наперед. Так, она предпочитает сейчас не задумываться о дальнейшем воспитании сына, ведь Льву всего лишь несколько месяцев. Пока что в ее обязанности входят купание, кормление, поцелуи и прочие нежности.
По словам Арзамасовой, ребенком занимаются в равной степени. Однако девушка старается все-таки чаще быть с сыном, поскольку у мужа достаточно плотный график работы. При этом свой выбор между работой и семьей Лиза уже сделала. По ее словам, если такой вопрос вообще будет поставлен, то она выберет семью. "Тут не обсуждается", – заявила артистка. По ее мнению, нет ничего важнее домашнего очага, поэтому отказаться от карьеры – это не жертва.