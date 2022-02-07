"Пою лучше, чем в оригинале": дочь Меладзе покорила шоу "Голос"

Дочь продюсера для отборочного этапа остановила свой выбор на песне Леонарда Коэна – Hallelujah. К ней повернулись все судьи. Ей предстояло выбрать себе наставника из солиста "Океана Ельзи" Святослава Вакарчука, певицы Оли Поляковой, продюсера Алексея Потапенко и певицы Нади Дорофеевой.
Наследница композитора выбрала Дорофееву. Лия объяснила такое решение тем, что у них схожие вкусы. Она началась серьезно заниматься музыкой с десяти лет. Девушка намерена не просто исполнять, но и писать собственные песни.
Лия призналась, что в детстве частенько подпевала песням отца и получала от него оценки. "Иногда говорил, что пою лучше, чем в оригинале", – цитирует дочь Константина Меладзе "Обозреватель". Дочь продюсера отметила, что ей приятно, что родитель ею гордится.
Как писали "Дни.ру", 58-летний Константин Меладзе – не только известный продюсер, но и отец троих детей. Все наследники композитора родились в его браке с Яной Сумм и остались с матерью в Киеве после развода родителей. Лия Меладзе появилась на свет в 2004 году и стала средним ребенком пары.
Константин Меладзе развелся с женой, когда Лие не было и десяти лет. В 2013 году продюсер ушел к певице Вере Брежневой. Композитору удалось сохранить теплые отношения с детьми.