17-летнюю дочь Меладзе экстренно госпитализировали

Наследница Константина Меладзе Лия загремела в больницу. Девушка вышла на связь с фолловерами в соцсети.

Дочь композитора поделилась кадрами из палаты в сторис своего инстаграм-аккаунта. Лия сообщила, что ей понадобилась срочная медицинская помощь. Девушка поведала о своем самочувствии.

Наследница шоумена отметила, что в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Но еще недавно ее положение было критическим. Диагноз Лия раскрывать не стала. При этом она намекнула, что проблемы со здоровьем были серьезные.

Дочь Константина Меладзе поблагодарила друзей и родных за поддержку. Она сообщила, что близкие люди писали ей и переживали. По словам Лии, все самое страшное позади. Она добавила, что теперь собирается поесть и посмотреть сериал.

Продюсер пока никак не высказался о госпитализации дочери. Он вообще редко делится с поклонниками деталями личной жизни, поэтому ждать от него пояснений на тему болезни наследницы вряд ли стоит.

Напомним, что Константин Меладзе в браке с Яной Сумм стал отцом три раза. Кроме Лии у экс-супругов есть дочь Алиса, а также сын Валерий. После расставания с композитором Яна опять вышла замуж – за предпринимателя Олега. Сейчас продюсер женат на певице Вере Брежневой.