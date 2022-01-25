Игнорирует мачеху Брежневу и покоряет украинский "Голос": какой растет младшая дочь Меладзе

В свои 17 лет Лия добилась некоторых успехов в музыкальной карьере и наладила крепкую связь с отцом. Однако девушка не спешит общаться с певицей, которую ее родитель давно называет своей любимой.

58-летний Константин Меладзе – не только известный продюсер, но и отец троих детей. Все наследники артиста появились в его браке с Яной Сумм и остались с матерью в Киеве после развода родителей. Недавно общественность активно заговорила о младшей дочери знаменитости Лие. В свои 17 лет девушка успела показать себя.

Лия Меладзе появилась на свет в 2004 году и стала средним ребенком Константина Меладзе и Яны Сумм. Девочка родилась на четыре года позже, чем ее сестра Алиса. А уже через год и сама стала старшей сестрой для своего новорожденного брата, названного в честь прославленного дяди.

Родители девочки расстались, когда ей не исполнилось и 10 лет. В 2013 году глава семейства развелся с матерью своих детей и ушел к Вере Брежневой, а наследники остались жить в Киеве вместе с родительницей. Константину Меладзе удалось сохранить теплые отношения с детьми. В том числе с Лией, которая только-только становилась подростком.

Наследница Константина Меладзе увлекалась музыкой с ранних лет. Еще в 12 лет Лия признавалась, что мечтает стать популярной певицей и планирует покорить шоу-бизнес уже к 16 годам. К слову, реализовать амбиции и добиться кое-каких успехов у девушки получилось. Несколько лет назад Меладзе стала участницей девичьей группы FAR FOR, клипы которой собирали миллионные просмотры в Сети. Однако не так давно Лия покинула коллектив, чтобы начать сольную карьеру.

Лия Меладзе приняла участие в 12 сезоне украинского "Голоса", который стартовал на днях. По словам девушки, она мечтала попасть на шоу с детства. В беседе с каналом "1+1" дочь продюсера рассказала, что отец не раз хвалил ее голос и знал о намерении дочки попробовать себя на сцене украинского "Голоса". Это неудивительно, ведь Константин Меладзе старается поддерживать с наследницей теплые отношения.

Как пишет "Экспресс газета", во время презентации нового сезона шоу Лия рассказала журналистам, что общается с отцом и обязательно встречается с ним, когда тот бывает в Киеве. А вот со звездной мачехой отношения девушки складываются иначе. Можно сказать, что любимые женщины Меладзе друг друга игнорируют. По словам наследницы Меладзе, они с Брежневой не общаются, хотя между ними не было конфликтов.