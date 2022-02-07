"Атака на легкие и бронхи": злая шутка над забившей на здоровье МакSим

Астролог Тиана Атлас рассказала о состоянии здоровья МакSим.

Певица МакSим рассказывала в одном из интервью, что она не серьезно относится к собственному здоровью. Из-за этого она может часто болеть, а также она попадала в автомобильные аварии уже несколько раз.

"Певица МакSим не то, чтобы безответственно относится к своему здоровью, а скорее легкомысленно совершает необдуманные поступки. Учитывая свой сумасшедший график, она стремится быть в нескольких местах одновременно, поскольку Марина – очень активная девушка. И порой неприятности в ее жизни случаются именно из-за этого. Она может одновременно говорить по телефону и засмотреться на вывеску, из-за чего могут происходить травмы. Плюс ее больше волнует одежда не по погоде, а насколько красиво она выглядит, стремясь быть эффектной для себя и, конечно, для окружающих. Порой именно это играет злую шутку с ее здоровьем", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Тиана Атлас.

Астролог не смог пройти мимо и не сделать предсказание. Он рассказал, ждут ли артистку проблемы в ближайшие годы.

"Марс певицы находится в Близнецах, и атака идет сразу же на легкие, дыхательную систему и бронхи. Сложный период со здоровьем, как показывает натальная карта, действительно был у нее с сентября 2020 года, и непростой напряженный период с состоянием здоровья продлится до конца 2022 года. Хорошо, что все самое страшное уже позади и МакSим ждет постепенный энергетический подъем и успех уже к сентябрю 2022 года. И все же есть нюанс, который поп-звезде стоит взять на заметку – в марте месяце как раз из-за своей легкомысленности, есть опасность простудиться. Стоит быть предельно осторожной и одеваться теплее", – подытожил эксперт.