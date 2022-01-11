"Страх за жизнь": MакSим столкнулась с ужасными последствиями опасной болезни

Блогер Марина Костина проанализировала состояние и поведение певицы МакSим после опасной болезни.

Еще летом 2021 года вся страна с ужасом следила за новостями о состоянии здоровья певицы МакSим. Тогда артистка заразилась коронавирусом, попала в больницу и впала в кому. Поклонники сильно волновались за своего кумира, а кто-то и не верил, что певица когда-то придет в себя.

Однако произошло чудо и исполнительница хитов "Знаешь ли ты", "Трудный возраст" и "Отпуская" очнулась. Казалось, что все беды позади, но не тут-то было! Мама двоих детей сообщила, что специально ограждает себя от общества, а позже она закрыла свой аккаунт в "Инстаграме" от посторонних глаз.

"Безусловно, на это, конечно, повлияла болезнь певицы, которая протекала, как мы все знаем, в тяжелой форме. COVID-19 – дело такое... А когда им болеют так, что лежат в коме, то, конечно, после этого ты начинаешь бояться и от всего мира начинаешь ограждаться. К тому же я слышала, что у большинства людей после ковида случается депрессия, страх за свою жизнь, жизнь окружающих и близких людей", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Марина Костина .

По словам эксперта, такие ужасные последствия после ковида – это нормальная реакция человека. Нет ничего страшного в том, чтобы убрать из своей жизни лишних людей.

"Поэтому нет ничего такого плохого в том, что певица решила просто оставаться наедине с собой, семьей, минимизировать контакт с другими. Просто, я думаю, она боится за свое здоровье, в этом нет ничего такого криминального. Нужно время, чтобы человек снова мог жить полноценной жизнью и войти в прежний ресурс", – подытожил блогер .