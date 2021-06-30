Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

Совсем недавно жизнь звезды начала налаживаться: заботливый мужчина, счастливые дети, собственная школа искусств. Все планы звезды нарушил коронавирус.

Певица МакSим, настоящее имя которой Марина Абросимова, родилась в Казани. Ее родители жили достаточно скромно, а их главной целью было воспитание дочери и сына. К слову, псевдоним будущая певица возьмет именно в честь родного брата. С самого детства Марина была необыкновенно одаренной девочкой: играла на фортепиано, занималась вокалом, любила спорт и достаточно рано получила красный пояс по карате.

Еще в школьные годы будущая звезда участвовала в самых разных конкурсах. В 15 лет Марина присоединилась к одной из местных групп и выпустила первые хиты, под которые молодежь уже тогда активно танцевала в клубах. Немного позднее она записала фонограмму для коллектива "Губы". Артистки исполняли композицию на всех выступлениях, а сама Марина признавалась, что тогда помогла им исключительно из-за того, что ей были нужны деньги.



В начале 2000-х МакSим выпустила уже сейчас известный каждому трек "Трудный возраст", а затем и "Нежность". Песни не нашли свою аудиторию, а огорченная исполнительница поняла, что должна перебраться в столицу. Так, уже в 2006 году вышел одноименный альбом "Трудный возраст", главным хитом которого стала композиция "Знаешь ли ты".

На сегодняшний день знаменитость выпустила шесть альбомов и получила более двадцати крупных музыкальных премий. Однако, если в работе ее ждал успех достаточно скоро, то с мужчинами не ладилось долго. Ее первым мужем был звукорежиссер Алексей Луговцов. Как выяснилось позднее, он хотел контролировать каждый шаг артистки, запрещал ей участвовать в программах и угрожал самоубийством. В 2009 году у пары родилась дочь, но через пару лет возлюбленные все-таки развелись.

Затем МакSим встречалась с лидером популярной группы Александром Красовицким, но через несколько лет ушла от него к олигарху Антону Петрову. В 2014 году у них родилась дочь Мария. Однако уже через год мужчина предпочел уйти от певицы к гимнастке. Несмотря на поступок избранника, звезда до сих пор отзывается о нем крайне положительно.

Известно, что сейчас у знаменитости есть любимый мужчина, который был рядом в самые трудные минуты ее жизни. Его имя звезда держит в тайне, так как этого хочет он сам. В 2019 году случилось страшное ДТП, в котором пострадала певица. Возлюбленный выходил ее и помог справиться со всеми неприятностями, включая алкогольную зависимость.

Сейчас МакSим находится в медикаментозной коме, а врачи борются за ее жизнь. Вся Россия следит за новостями и верит в лучшее. Родные знаменитости отказываются давать комментарии, а состояние артистки пока оценивается как крайне тяжелое.