Алкоголизм, наркотики, избиения: заговорили о лишении МакSим дочери

Юрист Тагир Гаджиэменов проанализировал ситуацию в семье МакSим и рассказал, что может ждать 12-летнюю дочку певицы.

Стало известно, что популярная артистка отсудила дочь у отца своего ребенка. Теперь все гадают, как же ситуация будет складываться дальше. Поклонники надеются, что все будет хорошо, однако специалист не так сильно уверен, что все сложится в лучшую сторону.

"При разводе суды детей чаще оставляют с матерью. В Декларации прав ребенка закреплено правило: малолетних можно разлучить с матерью только в исключительных случаях. По российскому закону малолетние дети — это несовершеннолетние младше 14 лет. Таким образом, вероятность того, что отсудят дочь у МакSим есть, но она минимальная", – не дал утешительных прогнозов Тагир Гаджиэменов.

Юрист четко объяснил, в каком случае исполнительница многих хитов может остаться без наследницы. Причин, на самом деле, может быть много.

"Ситуация может измениться в пользу отца по мере взросления ребенка. Многое зависит от мнения самого ребенка, так как дети имеют право сказать, с кем из родителей хотят жить, и это учитывается судом. Суд может решить оставить ребенка с отцом, если условия проживания ребенка у матери и его "связь" с ней носят негативный окрас, опасны для развития ребенка. Так, можно сказать, что суд при принятии решения о месте жительства ребенка смотрит на психологическое самочувствие ребенка и условия для его полноценного развития. Среди различных причин оставления ребенка с отцом можно выделить следующие: мать страдает алкоголизмом или наркотической зависимостью; у матери имеется психическое заболевание; ведение матерью аморального образа жизни; недостаток средств у матери для содержания ребенка; склонение ребенка к бродяжничеству, воровству или употреблению алкоголя; постоянное избиение, запугивание ребенка. Также суды оставляют ребенка с отцом в случае, если мать была лишена родительских прав", – подытожил эксперт.

Но, судя по "Инстаграму" звезды, у нее все хорошо. Она часто делится с подписчиками фотографиями с детьми, поэтому, информация о том, что девочку могут отсудить, – лишь предположения.