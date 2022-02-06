Певица МакSим рассказала о многолетних унижениях от любимого мужчины

38-летняя певица МакSим сделала откровенное признание о токсичных отношениях.

Поклонники исполнительницы с удивлением узнали, что их любимица долгое время терпела оскорбления от избранника. Имени же мужчины, который над ней психологически издевался, звезда не назвала.



После длительного и трудного лечения певица МакSим вернулась в шоу-бизнес и активно посещает светские мероприятия, хотя о полноценном возвращении на сцену пока речи не идет. Артистка призналась, что после всего, что с ней произошло, она поверила в свою женственность и привлекательность, о чем забыла из-за тяжелых отношений.

В своем инстаграм-аккаунте знаменитость рассказала, что партнер критиковал ее внешность. Певица МакSим признала, что некоторые ее фото вызывают много вопросов фанатов из-за того, что она на них выглядит неестественно. По словам исполнительницы, они были сделаны в момент, когда она состояла в абьюзивных отношениях.

"Маникюр не того цвета, нос как у Бабы-Яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят", – поделилась звезда. Марина Максимова заверила, что эти отношения уже в прошлом. Сейчас она рада тому, что является любимой женщиной, мамой и дочерью.