Названо имя тайного покровителя певицы МакSим

Друзья певицы МакSим, пожелавшие остаться анонимными, раскрыли человека, который, предположительно, оплачивал лечение звезды от тяжелой пневмонии и якобу купил ей недвижимость.



Инсайдеры заявили, что это ее экс-возлюбленный – предприниматель Антон Петров. о ее бывший партнер, бизнесмен Антон Петров оплачивал ее лечение и якобы приобрел для нее элитную квартиру.

Артистка слегла в больницу летом 2021 года. По некоторым данным, у нее был ковид, хотя тесты его и не показали. Выписали певицу МакSим 13 августа. Она провела в коме почти два месяца.

Друзья Марины Максимовой сообщили, что бизнесмен, отец младшей дочери знаменитости, оплачивал элитную палату певицы в клинике. Также они утверждают, что Антон Петров три года назад якобы купил ей квартиру в столице площадью в 500 квадратных метров.

Сама певица МакSим говорила о том, что приобрела квартиру в Москве сама. Она заявляла, что не смогла бы зависеть от кого-то материально. Ранее она рассказывала, что в свое время жила в однушке в Царицыно.

Напомним, что болезнь отразилась и на душевном состоянии вокалистки. По словам близких, Марина Максимова не думает о возвращении в шоу-бизнес, а хочет посвятить всю себя воспитанию детей. Как писали "Дни.ру", недуг не обошелся без последствий для здоровья звезды. Так, ей требуется пересадка легкого.

