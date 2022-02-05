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Шоу-бизнес
"Голубой как яйца дрозда": Скрытный женатик Малахов попал под подозрения

"Голубой как яйца дрозда": Скрытный женатик Малахов попал под подозрения

Ведущий шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов не афиширует личную жизнь. Артистка Мария Голубкина неожиданно высказалась о мужчине.
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Знаменитый журналист Андрей Малахов громко говорит о чужой личной жизни в телеэфире, а свою держит в секрете. Более 10 лет он счастлив в браке с женой Натальей, и пара не любит привлекать к роману внимание. До недавнего времени никто даже не предполагал, что ведущего интересуют мужчины, ведь у него есть сын.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

На днях в Сети стали бушевать сомнительные слухи о сексуальной ориентации звезды. Виной тому — заявление известной актрисы. В беседе с поклонниками Мария Голубкина произнесла двусмысленную фразу о скрытном женатике. "Когда еще можно увидеть вас у Андрея Малахова? Никогда! К голубым как яйца дрозда не пойду!" — выразилась женщина.

И хотя знаменитость привела в качестве аргумента лишь строчку из песни, народ воспринял ее слова как намек на гомосексуальность. Так Андрей Малахов невольно попал под подозрения любопытных сплетников.

Напомним, в прошлом году ведущий шоу "Прямой эфир" стал носить парик и часто появляться на публике опухшим. Россияне встревожились за состояние звезды и сочли, что мужчина болен. Сам он пока не делал заявлений о своем здоровье.

Как писали "Дни.ру", Андрей Малахов предстал на публике без штанов в преддверии Олимпийских игр. Некоторым показалось, что журналист вышел к людям в одних трусах.


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Андрей Малахов. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2022, 13:28 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные встречи Андрея Малахова

комментарии

Ответить:

Гость952481
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ВОТ ТАК ДА НОВОСТЬ Я ЧЕСТНО ГОВОРЯ ПОДОЗРЕВАЛА В ШОУ-БИЗ НОРМАЛЬНЫХ НАДО ПОДСЧИТАТЬ 1 И 2 И СЧЕТ ЗАКОНЧИЛСЯ А МОЖЕТ И ДВУХ НЕ НАБЕРЕТСЯ
1

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