"Голубой как яйца дрозда": Скрытный женатик Малахов попал под подозрения

Ведущий шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов не афиширует личную жизнь. Артистка Мария Голубкина неожиданно высказалась о мужчине.

Знаменитый журналист Андрей Малахов громко говорит о чужой личной жизни в телеэфире, а свою держит в секрете. Более 10 лет он счастлив в браке с женой Натальей, и пара не любит привлекать к роману внимание. До недавнего времени никто даже не предполагал, что ведущего интересуют мужчины, ведь у него есть сын.

На днях в Сети стали бушевать сомнительные слухи о сексуальной ориентации звезды. Виной тому — заявление известной актрисы. В беседе с поклонниками Мария Голубкина произнесла двусмысленную фразу о скрытном женатике. "Когда еще можно увидеть вас у Андрея Малахова? Никогда! К голубым как яйца дрозда не пойду!" — выразилась женщина.

И хотя знаменитость привела в качестве аргумента лишь строчку из песни, народ воспринял ее слова как намек на гомосексуальность. Так Андрей Малахов невольно попал под подозрения любопытных сплетников.

Напомним, в прошлом году ведущий шоу "Прямой эфир" стал носить парик и часто появляться на публике опухшим. Россияне встревожились за состояние звезды и сочли, что мужчина болен. Сам он пока не делал заявлений о своем здоровье.

Как писали "Дни.ру", Андрей Малахов предстал на публике без штанов в преддверии Олимпийских игр. Некоторым показалось, что журналист вышел к людям в одних трусах.