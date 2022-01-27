"Большинство так и делают": онколог о связи парика Малахова со смертельной болезнью

После слухов о тяжелом состоянии Андрея Малахова журналисты обратились за комментарием к заслуженному врачу России, хирургу-онкологу высшей квалификации Андрею Коржикову. Он расставил все по полочкам.

Не так давно известный блогер вдруг заявил на своем ютуб-канале, что его опасения о болезни знаменитости якобы подтвердили люди, работающие рядом с Малаховым. Он опубликовал сообщение женщины, которая сообщила, что ее знакомые и правда трудятся на телевидении. Она отметила, что Андрей якобы сейчас находится на лечении, на которое уезжает в Германию каждый раз после съемок. Информация повергла публику в шок.

Многие осудили блогера за публикацию подобного контента, так как все это – лишь предположения, уверенности в которых нет. Врач счел аргументы совсем не убедительными. Он отметил, что парик далеко не всегда является признаком заболевания, а потому бить тревогу из-за аксессуара не стоит. То же медицинский работник говорит и об отечности, и о лишнем весе.

При этом, по словам Андрея Коржикова, даже при онкологическом заболевании пациент может продолжать работу и находиться в обычном графике, а лечение проходить параллельно с привычной рутиной. "Большинство так и делают", – сообщил онколог. Напомним, накануне Сергей Соседов заявил, что Андрей Малахов не может быть болен, так как слишком много работает.

Врач указал, что вовсе не рекомендует публичным людям говорить о своем диагнозе, даже если он поставлен. Все дело в том, что повышенное внимание порождает новые поводы для беспокойства, которые совсем не нужны. Главное, что правду знают близкие люди.