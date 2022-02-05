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Шоу-бизнес
Молодая жена 76-летнего Петросяна заговорила о сексуальных предпочтениях

Молодая жена 76-летнего Петросяна заговорила о сексуальных предпочтениях

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян вместе уже 3 года.
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Роман 32-летней помощницы с 76-летним юмористом стан сенсацией, общественность не могла поверить, что Петросян решился на развод. В итоге Евгений Ваганович женился на Татьяне. Поклонники пытались выяснить мотивацию молодой супруги, многие предполагали, что Брухунова вышла за мужчину настолько старше из-за денег и статуса. Однако сама Татьяна не раз рассказывала, что между ними комфорт и взаимопонимания.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Рассказов про душевное равновесие зрителям было мало, всем было интересно, какие отношения связывают супругов на самом деле. Ответом стало рождение сына Татьяны от Петросяна. Поклонники сделали вывод, что романтические отношения все-таки тоже связывают пару.

Недавно Брухунова заговорила о своих сексуальных предпочтениях. В своем блоге она опубликовала в своем блоге картинку, на которой были следующие строчки: "Что для тебя действительно сексуально? Эмоциональный интеллект, открытая коммуникация, психологическая зрелость". Очевидно, Татьяна намекнула, что душевное для нее важнее телесного.

Тем не менее, слухи о том, что молодая провинциалка окрутила пожилого артиста ради материальных благ, не утихают. Их Брухунова не раз комментировала. Она признается, что если бы была "из таких", то начала бы отношения с Петросяном гораздо раньше.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2022, 11:48 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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