"Разбиваешь сердце": Почерневшая любовница Виторгана вывернула душу

Максим Виторган закрутил бурный роман после развода с Ксенией Собчак. Артисту вскружила голову коллега — хорошенькая актриса Нино Нинидзе. Она ответила мужчине взаимностью, и пара отправилась в увлекательное путешествие по волнам страстной любви.
Ходили слухи, что влюбленные тайно сыграли свадьбу, но домыслы так и не нашли официального подтверждения. Поклонники безудержно восхищаются союзом двух талантливых артистов и пристально наблюдают за развитием их отношений. Но иногда их пугают слова Нино Нинидзе — девушка выдает двусмысленные фразы.
В личном блоге блондинка разместила фото в темных оттенках. В кадре избранница Максима Виторгана выглядит почерневшей и унылой. "Не нужно больше притворяться… спокойно и без сомнений выбери себя, точно не ошибешься", — вывернула душу звезда.
Народ всполошился и стал подозревать, что Нино Нинидзе поставила в отношениях точку. "Разбиваешь сердце", "Как понять?", "Взгляд почему-то не радостный", — отреагировали комментаторы.
Напомним, ранее артистка обесценила Максима Виторгана. Она намекнула, что такого партнера смогла обрести без особого труда. "Няню найти, мне кажется, сложнее, чем мужа", — откровенно выразилась Нино Нинидзе.
Как писали "Дни.ру", знаменитость рассказала о новой страсти. Пассия Максима Виторгана всерьез занялась благотворительностью.