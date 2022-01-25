Уставшая от бытовухи Нинидзе обесценила Виторгана: Чужой человек!

Грузинская певица и актриса Нино Нинидзе начала встречаться с российским шоуменом Максимом Виторганом в 2019 году. С тех пор пара вместе и считается оной из самых гармоничных.
На днях Виторган и Нинидзе приехали на премьеру популярного сериала, в котором сама актриса сыграла одну из ролей.
Нинидзе в интервью призналась, что у них с Максимом все отлично, вот только с ребенком бывает некогда управляться, а няню сейчас найти трудно. Выходит, что без нее ребенка девать просто некуда, ведь актриса много работает. Напомним, Нино Нинидзе воспитывает сына Сандро, которого родила от бывшего мужа Кирилла Плетнева.
Звезда призналась, что все свободное время старается проводить с семьей, однако бывает нелегко. Очевидно, бытовуха постепенно засасывает пару. В таких условиях Нинидзе требуются помощники.
"Помогают и няня, и бабушка. Правда, няню найти, мне кажется, сложнее, чем мужа: чужой человек входит в семью! Но когда уже находишь, то у тебя полное доверие к няне. И если уже нашла, то держишься за нее", – сказала актриса.
Такими словами Нино Нинидзе будто обесценила Максима Виторгана, намекнув на то, что найти такого мужа как он ей не составило особого труда.