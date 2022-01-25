"Многие боятся заниматься": оказавшаяся без Виторгана Нинидзе рассказала о новой страсти

Избранница Максима Виторгана рассказала о новом увлечении.

Нино Нинидзе – новая возлюбленная экс-супруга Ксении Собчак Максима Виторгана. Она относится к тем людям, которые готовы прийти на помощь даже незнакомому человеку. Женщина всегда обращает внимание на то, что происходит вокруг нее, и стремится сделать мир лучше. Так, недавно она рассказала о своей новой страсти. Оказывается, Нино всерьез увлеклась благотворительностью. Об этом она сообщила в своем "Инстаграм".

Стоит отметить, что раньше она относилась к этому с недоверием. Все изменилось, когда в помощи начал нуждаться ее близкий человек. Так, за несколько дней удалось собрать нужную сумму. Тогда Нинидзе поняла, что благотворительность – это настоящая сила, способная вершить благие дела. "Многие боятся заниматься благотворительностью, считая, что их помощь будет "каплей в море"", – говорит актриса, объясняя, почему далеко не каждый осмеливается начать помогать людям. Женщина призналась, что очень бурно отреагировала, когда узнала, что ей удалось собрать деньги на помощь любимому человеку. По ее словам, она не смогла даже сдержать слез. Теперь же она убеждена, что это действительно работает.

Кстати, несмотря на сильные чувства, Нинидзе и Виторган порой проводят время отдельно друг от друга. Например, недавно фанаты пары заметили, что Максим покинул возлюбленную. Так, он посетил день рождения сына Платона без своей избранницы. Кстати, на мероприятие не пришел нынешний муж светской львицы Константин Богомолов. Это очень озадачило фанатов молодой актрисы.