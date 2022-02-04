На пенсию шикует: 70-летняя Аллегрова потрясла Лещенко накидкой за миллион

70-летняя Ирина Аллегрова давно не появлялась на людях. Певица боится коронавируса, поэтому с момента начала пандемии вела едва ли не затворнический образ жизни. Впрочем, пропустить 80-летний юбилей давнего друга Льва Лещенко она пропустить не смогла. На вечере юбиляра она спела дуэтом с Игорем Крутым и произвела настоящий фурор. В первую очередь, своим внешним видом!



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