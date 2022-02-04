На пенсию шикует: 70-летняя Аллегрова потрясла Лещенко накидкой за миллион

"Ирина Александровна выглядела сногсшибательно, – восхищается дизайнер Аника Керимова. – Наряд у нее очень эффектный и красивый. Видно, что Ирина Александровна следит за модой. Сейчас такие накидки и платья с камнями Сваровски в тренде. Благодаря наряду Ирина смогла скрыть некоторые недостатки фигуры и подчеркнуть все достоинства.
"По словам Аники, новый наряд обошелся Аллегровой в круглую сумму. Цены на ткань с кристаллами Сваровски, которыми была усыпана накидка императрицы, растут как на дрожжах.
"В случае с Ириной Александровой видно, что это был индивидуальный пошив, – продолжает Аника. – А, значит, и ручная работа. Думаю, его шили в течение месяца. Цена такого наряда может доходить до одного миллиона рублей. Но, глядя на такую красоту, никаких денег не жалко".
Модельер уверяет: камни Сваровски звезды шоу-бизнеса полюбили уже давно. Керимова шила похожие платья для Азизы, Наташи Королевой, Алены Водонаевой и других знаменитостей. Вскоре, камни Сваровски украсят новый концертный наряд Маши Распутиной.
Напомним, что еще совсем недавно Аллегрову обвиняли в скупердяйстве. Последние пять лет Ирина Александровна выходила на сцену в черном камзоле. Этот наряд так надоел ее фанатам, что они стали уже открыто говорить: "Снимите его немедленно!"