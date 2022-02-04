Директор тяжелобольной Ротару раскрыл правду о ее состоянии

Недавно 74-летняя артистка сообщила на своей странице в "Инстаграме" о заражении злосчастным штаммом "омикрон" и тяжелых осложнениях. Слова Ротару взбудоражили фанатов и близких: в комментариях под постом появилось много слов поддержки от неравнодушных людей. А певица тем временем снова пропала с радаров.
Это не могло не вызвать еще большее волнение за исполнительницу хита "Хуторянка". Прервать молчание и пролить свет на ситуацию решил директор артистки Игорь Курилев. По его словам, несмотря на пугающее сообщение Софии Михайловны об осложнениях, на борьбу с которыми нужно много сил, она справляется с болезнью. Жалобы на плохое самочувствие от нее не поступают, а отменять ближайшие концерты директор не планирует, так что артистка вот-вот вернется на сцену.
"Она толком не распространяется, но все как обычно, не первый раз болеет человек, ничего сложного", — пояснил Курилев, рассказывая о состоянии Ротару.
Напомним, о заболевании исполнительницы хита "Хуторянка" стало известно 1 февраля. Путь к выздоровлению дался ей тяжело. Узнав о состоянии Софии Михайловны, обеспокоенный Галкин решил помолиться.