Светящаяся Ротару поразила народ своим видом

София Ротару в силу своего возраста стала реже появляться на различных мероприятиях. Поэтому каждый ее выход для поклонников – сенсация. Накануне певица стала участницей новогоднего огонька, который прошел в киевском дворце "Украина".
Образ артистки приятно удивил поклонников: он был одновременно эффектным и сдержанным. Так, Ротару выбрала закрытый костюм, соответствующий ей по возрасту (напомним, ей семьдесят четыре года). Однако все же певица не забыла о праздничной атмосфере. Ее ярко красный наряд блестел и переливался от света софитов. Отлично дополняли костюм туфли на аккуратном каблуке.
Кстати, этот же костюм София Михайловна надевала на "Песню года". Видимо, он так понравился ей и публике, что она решила повторить свой образ. Ведь тогда все отметили, что артистка полна свежести. В таком возрасте это очень важно.
Во время выступления певица исполнила свои главные хиты – "Вечные небеса" и "Белая зима". По ее активным движениям было понятно, что выкладывается она на максимум. Зал рукоплескал и наградил любимую исполнительницу букетами цветов и комплиментами.
Запись с выступления опубликовали на фан-аккаунте артистки. Фолловеры бурно отреагировали. "До слез", "Любимая Соня", "Сколько эмоций", – писали они.