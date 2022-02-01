Галкин молится за тяжелобольную 74-летнюю Ротару

София Михайловна не балует поклонников высокой активностью в соцсетях, но в этот раз случай оказался исключительным. Артистка вышла на связь в "Инстаграме" и опубликовала пост, в котором рассказала, что теперь и она столкнулась с коронавирусом. До 74-летней Софии Ротару добрался злосчастный штамм "омикрон".
Болезнь далась артистке тяжело. Звезда призналась, что позади целых две недели бессонных ночей и отчаянной борьбы за здоровье. Судя по всему, сейчас Софии Михайловне уже лучше – недуг побежден, благодаря усилиям лучших врачей. Однако дело не обошлось без осложнений. София Михайловна не стала вдаваться в детали своего тяжелого положения, но призналась, что ей нужно время и силы для восстановления. Звезда призвала всех беречь своих близких.
Одним из первых на слова Софии Ротару отреагировал Максим Галкин. Обеспокоенный неприятным известием шоумен тут же в комментариях взмолился о здоровье тяжелобольной певицы.
"Дай Бог здоровья!" – написал Галкин.
К словам мужа Примадонны мгновенно присоединились и другие почитатели таланта Ротару. Люди вслед за Галкиным стали молиться за артистку, пожелали, чтобы она скорее поправилась и все плохое в ее жизни осталось бы позади.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что София Ротару убита смертью любимого мужчины.