74-летняя Ротару убита смертью любимого мужчины

София Ротару не любит делиться подробностями личной жизни и выставлять свои чувства напоказ. Но н сей раз звезда сделала исключение.

Известно, что артистка была замужем единожды. Певица была счастлива с музыкантом Анатолием Евдокименко. У супругов в свое время родился сын Руслан.

София Ротару не раз утверждала, что муж стал ее единственной любовью. Но в 2002 году Анатолий Евдокименко скончался. Смерть возлюбленного стала для знаменитости жутким ударом. Она по сей день не может смириться с потерей супруга. Исполнительница больше не связывала себя узами брака. Кроме того, по слухам, у звезды нет любимого мужчины.

Певица посвятила себя работе и близким. Однако она не забывает о покойном муже. Так, 20 января в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта артистка разместила снимок Анатолия Евдокименко. На нем супруг Софии Ротару изображен крупным планом. В этот день мужчине исполнилось бы 80 лет.

Подписывать фото знаменитость не стала. И без того понятно, что она убита этой потерей. Певица лишь сопроводила кадр изображением разбитого сердца.

Отметим, что 74-летняя София Ротару прекрасно выглядит. Она радует поклонников выступлениями. Артистка тщательно следит за собой. Многие отмечают, что звезда выглядит намного моложе своих лет.