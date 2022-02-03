Высокомерный Кортнев плюнул в выскочку Милохина: Терпеть не могу это

Современные музыканты часто устраивают оригинальные коллаборации с коллегами, выступающими в совершенно отличных от них амплуа. Однако лидер группы "Несчастный случай" относится к таким проектам с определенной осторожностью. Алексей Кортнев уверен, что его коллектив может сотрудничать только с джазовыми и классическими исполнителями. Впрочем, и таких планов у ансамбля на сегодняшний момент нет.
Что касается поп-музыкантов, то здесь Алексей Кортнев категоричен: таких коллабораций у группы нет и не планируется. В беседе с НСН артист выразил надежду, что такого в истории "Несчастного случая" не будет никогда.
"Терпеть не могу это. С кем? С Даней Милохиным?," – заявил высокомерный музыкант, плюнув в юного тиктокера.
Алексей Кортнев пояснил, что в подобных проектах всегда есть лидер и есть ведомый, который хочет подняться на ступень выше за счет ведущего.
Напомним, что Даня Милохин уже успел записать дуэт с Николаем Басковым и спеть с рок-группой "Мумий Тролль". Многие поклонники высоко оценили такие оригинальные коллаборации. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал Милохина настоящей выскочкой.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что у Дани Милохина появились грандиозные планы в кинематографе. Недавно популярный тиктокер попробовал себя в совершенно новой роли, что стало настоящим сюрпризом для его поклонников.