"Дети из пробирки": Лидер группы "Несчастный случай" Кортнев вскрыл правду о дочерях

Проблемы звезд и обычных людей зачастую совпадают, ведь обычного человеческого счастья хотят и те, и другие. Многие мечтают иметь здоровую, полноценную и гармоничную семью, но удача сопутствует не каждому. Солист коллектива "Несчастный случай" Алексей Кортнев пошел на серьезный шаг, чтобы снова стать отцом. Это стало известно, благодаря программе "Судьба человека".
Артист душа в душу живет с супругой Аминой почти два десятка лет. Сначала в браке у них появилось два сына, а потом семью солиста накрыла беда. Жена музыканта тщетно пыталась зачать новую жизнь, но паре никак не удавалось увеличить потомство.
Чтобы добиться желаемого, Амине пришлось рискнуть на отважные меры — искусственное оплодотворение. Она делала процедуру дважды с перерывом в десять лет, как уточнил Алексей Кортнев на шоу "Судьба человека". Оба раза результат был благополучным: путем ЭКО у пары родились две очаровательные девочки.
"Дети из пробирки. К сожалению, Амина уже не может сама забеременеть, нужно профессиональное врачебное вмешательство...", — признался известный музыкант.
Напомним, всего у Алексея Кортнева есть шестеро детей. У героя последнего выпуска программы "Судьба человека" имеются наследники и от прежних романов с женщинами.