Овдовевшего Шаляпина пристыдили после странной выходки: Лучше бы сына уже держал

Прохор Шаляпин нередко вызывает недоумение у поклонников своими действиями.

Сегодня шоумен решил порассуждать на важную тему, однако такой, судя по всему, она показалась только ему. Артист опубликовал на своей странице в "Инстаграме" фотографию: на ней одетый в шубу Шаляпин с голливудской улыбкой держит на руках французского бульдога.

В подписи к снимку он поинтересовался у подписчиков, кого они выберут – собак или кошек, и в свою очередь поделился своими предпочтениями. Как оказалось, Прохор души не чает в собаках с самого детства, ведь это, по его словам, самые искренние и преданные животные. А вот кошек артист не очень любит: мол, они, конечно, красивые, но быть друзьями человеку они не могут. Артист уверен, что кошки должны служить хозяину, а получается наоборот.

Заданный подписчикам вопрос Прохора не остался без ответа: кто-то в комментариях поделился историями дружбы со своими питомцами, кто-то просто рассказал о своих предпочтениях, но нашлись и те, кому пост и поведения шоумена показалось глупым.

"Лучше бы сына или дочку на руках держал. Пора уже, наверное", – написала одна из подписчиц музыканта, пристыдив его за несерьезные выходки.

Напомним, что Прохор Шаляпин в прошлом часто привлекал к себе внимание нестандартными способами, однако после смерти 40-летней супруги, канадской миллионерши Клаудии Дэвис, он как будто стал спокойнее и скромнее. Недавно он жаловался на светскую тусовку и на то, как сильно от нее устал.