"Дальше – все старше и старше": овдовевший Шаляпин нашел новую старушку

Артист побывал на выставке восковых фигур музея Мадам Тюссо. Там он сфотографировался с "членами королевской семьи" Великобритании. Он выложил в своем инстаграм-аккаунте кадры, на которых стоит в обнимку с фигурой Елизаветы II.
Прохор Шаляпин рекомендовал фолловерам сериал "Корона" о жизни монаршей семьи и, в частности, королевы Елизаветы II. Подписчики бурно и с юмором отреагировали на публикацию. "Два вдовца нашли друг друга", "Размечтался", "Прохор, дерзай, вы очень хорошо смотритесь", "Новая жена?", – высказались россияне.
Отметим, что исполнитель известен своей любовью к женщинам старше себя. Так, его последняя избранница из Татьяна Дэвис, с которой он сыграл свадьбу, не так давно скончалась от последствий коронавируса. Поговаривали, что музыкант женился на женщине по расчету, но Прохор Шаляпин категорически отрицает эти слухи.
Напомним, в свое врем много шума наделал роман Прохора Шаляпина с бизнесвумен Ларисой Копенкиной, которая была намного старше своего возлюбленного. Пара поженилась, доказав, что их чувства серьезны. Однако этот брак не просуществовал долго. И певец, и предпринимательница до сих пор с теплотой отзываются друг о друге.