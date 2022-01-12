Шикующий на денежки покойной жены Шаляпин показал ее предсмертное фото

В прошлом году Прохор Шаляпин потерял жену. Он показал ее фото незадолго до смерти.

Бизнесвумен из Канады Клаудия Дэвис внезапно ворвалась в жизнь российского шоумена Прохора Шаляпина. Миллионерша и артист путешествовали и строили роскошные планы на совместную жизнь. Она обещала помочь ему в карьере, а он просто любил ее, как и всех своих бывших возрастных невест.

Ничто не предвещало трагической развязки. Не успев отгулять на пышной свадьбе, молодожены разлучились. 42-летняя Клаудия Дэвис заразилась коронавирусом и попала в реанимацию, а Прохор Шаляпин улетел в Москву.

Пока предпринимательница была в тяжелом состоянии, Шаляпин расхаживал по скандальным ток-шоу и рассказывал о том, как сильно переживает, за что получал массу критики в свой адрес. Новость о том, что жена Шаляпина умерла, потрясла, пожалуй, всех. Никто не ожидал такой трагической развязки.

На днях Прохор Шаляпин опубликовал в своем "Инстаграм" трогательное фото, на котором предстал рядом с женой во время отдыха. Это было всего за несколько месяцев до ее смерти. Поклонники поддержали Прохора и отметили, что вдовец действительно искренне скорбит.

Напомним, недавно Шаляпин похвастался дорогим приобретением, за что его упрекнули. Некоторые посчитали, что он шикует на деньги своей покойной жены-миллионерши.