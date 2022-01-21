Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Пятница
21 января
Лента новостей
20:10
"Хочется быть уверенным в родстве": предполагаемый сын Абдулова сделал важное заявление
20:03
Соловьев уличил США в попытках обмануть Россию: Видим вас насквозь
19:49
Саратовец изрезал ножом и задушил собственную мать
19:46
"Вот это да!": Малахов снялся с мужиком в фильме "для взрослых"
19:46
"С нищим ни одна не будет встречаться": овдовевший Шаляпин повесил нос
19:24
"Категорическое нет": 74-летний Стеклов шокирован беременностью молодой жены
19:18
В Красноярском крае столкнулись два автобуса
19:13
"Не понимает, что говорит": эксперт Корнилов о просчете призвавшего к антироссийским санкциям Зеленского
19:03
"Не может прийти в себя": что творится с заплаканной Асмус
18:54
Сгорающая от стыда Седокова сделала признание: Не знаю, как так лоханулась
18:27
Кто сможет получить налоговый вычет за 2021 год
18:27
"Какаешь что ли?": Отклячившую зад жену Янковского застукали в неудобной позе
18:25
Скиталась по квартирам: сын Алибасова о Шукшиной перед отправкой в дом престарелых
18:12
"Встречается с малолетками": россияне оплевали бывшего мужа Бородиной
18:07
Коллеги по "Сексу в большом городе" забили последний гвоздь в крышку гроба Криса Нота
18:03
Любимый мальчик: Счастливая Топурия "засветила" лицо своего главного мужчины
17:50
"Под контролем врача": подробности о состоянии перенесшей операцию звезды "Кривого зеркала"
17:48
"Свободная сучка": потерявший подругу жизни Фомин рассказал о новой взаимной симпатии
17:35
"Лучше Бузовой": открывшей рот Волочковой пророчат будущее певицы
17:26
Оставшаяся без концертов певица Слава блеснула лысиной
17:23
"Я увидела Бога": Семью Гузеевой отравляет смерть
17:21
В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появилась новая строчка
17:13
Миллионы и убивающее одиночество: непростая жизнь и ужасная смерть известного комика Бенни Хилла
16:50
Пенсионерка Аллегрова потеряла миллионы
16:38
"Наживиться на смерти": Раздавленная вдова Градского потерпела фиаско
16:35
Адвокат объяснил отправку Шукшиной в пансионат престарелых
16:32
Вываливший срам Тарзан впервые снялся с "братом-близнецом": Одно лицо
16:32
"Мало не покажется": Лукашенко пригрозил желающим напасть на Белоруссию и Россию
16:20
Сын выдал правду о состоянии прикованного к кровати Куравлева
15:56
Поплавская шокировала опасным подарком малолетнему наследнику
15:49
В Москве значительно подорожала аренда однокомнатных квартир
15:35
"Кого ждете?": у дочери Пелагеи может появиться брат или сестра
15:35
Полиция вышла на след преступников после скандального ограбления вдовы Градского
15:35
"Я хочу сдохнуть": Похоронивший жену Шепелев поседел на всю голову
15:16
"Ходит туда-сюда": подруга бездомной Хлебниковой рассказала о ее жизни после пожара
15:10
Звезда сериала "Лихач" Никита Панфилов оказался в обезьяннике
15:06
Бросил учебу и заколачивает миллионы: каким вырос приемный сын Газманова
15:04
"Пора ставить точку": политолог о предложении Госдумы защитить россиян в Донбассе
14:44
Потухший взгляд и синяки под глазами: появились подробности о состоянии больной Ивлеевой
14:42
"Вся страна нас поженила": Заявивший о любовнице Крутой показал голую грудь Аллегровой
14:31
Обгоревшая Хлебникова выпустила новый клип: Однозначно хит
14:18
Ничего зазорного: Дети упекли Федосееву-Шукшину в дом престарелых
14:17
Тоскующего по дочери Козловского засняли с Акиньшиной: Радовались и обнимались
14:08
Хирург избавил Марию Горбань из "Кухни" от ненавистной груди
13:41
"Порву на куски": Дико запевшей Бузовой всыпали по первое число
13:41
Оголившая бедра жена Эрнста заедает шампанское солеными огурцами с горчицей
13:41
"Будут сделаны выводы": Азизу заподозрили в сокрытии деталей смерти Талькова
13:26
"Порвали как Тузик грелку": Категоричный Жулин плюнул в опухшего Маликова
13:21
Развод с Яглычем, отмененная свадьбы и крах брака Слепакова: главные тайны Светланы Ходченковой
13:09
Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"От души!": Жена 68-летнего Макаревича ждет ребенка
Экс-любовник покойной Фриске заикнулся о половой инфекции: Лечили хламидии
"Около двух литров ушло": откачавшая жир Борисова похвасталась результатами
Чужое лицо: Кравец отшатнулась от вида высохшего Зеленского в гробу
Оголившаяся на морозе Макеева плюхнулась в ледяную воду
Диабет, заражение крови: разбухшему Малахову вынесли суровый приговор
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"С нищим ни одна не будет встречаться": овдовевший Шаляпин повесил нос

"С нищим ни одна не будет встречаться": овдовевший Шаляпин повесил нос

Прохор Шаляпин назвал российскую светскую тусовку большой общагой.
прочитано 122 раза

Певец и шоумен Прохор Шаляпин является одиозной личностью и часто привлекает к себе внимание спорными высказываниями и скандальным образом жизни. Однако после смерти 40-летней жены, канадской миллионерши Клаудии Дэвис, он как будто остепенился.

ПО ТЕМЕ

Шикующий на денежки покойной жены Шаляпин показал ее предсмертное фото

 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Шаляпин признался, кто плохо относится к светской тусовке и принятым в ней правилам игры. В своем "Инстаграм" артист рассказал, что все звезды российского шоу-бизнеса друг про друга сплетничают, как в в общаге.

Поклонники Прохора Шаляпина согласились с ним и признали, что ему пора отстать от грязного шоу-бизнеса и создать нормальную традиционную семью. Многие признались, что Шаляпин совсем не похож на многих российских звезд.

"Прохор, вы никому ничего не должны. Вы честно обо всем говорите, не лицемерите, как они. Они все такие же, только строят из себя порядочных. И мысли у них такие же и желания. С нищими ни одна не будет встречаться, ни с молодым, ни, тем более, со старым. За этим они в Москву и понаехали. Не позволяйте себя им унижать. Они все намного хуже вас", – поддержала Прохора фанатка.

Напомним, в прошлом году Прохор Шаляпин женился и почти сразу овдовел. После свадьбы его супруга заболела коронавирусом и была госпитализирована, Прохор же улетел в Москву по делам, за что его много критиковали.

Спустя время Дэвис умерла в реанимации, не приходя в сознание. Тело Клаудии кремировали ее родственники. Прохора Шаляпина на церемонию не позвали. До сих пор некоторые обвиняют Шаляпина в том, что он якобы мог быть причастен к странной смерти обеспеченной женщины.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 января 2022, 19:46 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

комментарии

Ответить:

Ната
Пожаловаться Ответить
Смерть бедной Тани действительно очень странная Если этот слащавый мерзавец,просил помошницу Татьяны подмешивать какие-то препраты в еду,то этим самым резко снизил ей иммунитет и она сразу заразилась и у нее не было сил бороться с этим недугом Это же надо,дойти до этого-<цензура> Почему он еще на свободе и продолжает тратить ее деньги,которые не заработьал Почему молчат ее родтиели Просто слащавый мерзавец и ВСЕМ надоела эта морда,,которая везде выскакивает Прекратите уже его показывать-тошнитКопенкина еще легко от него отделалась.а то бы точно пришиб бы
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Ничего зазорного: Дети упекли Федосееву-Шукшину в дом престарелых

Поклонники шокированы

Шоу-бизнес

Бросил учебу и заколачивает миллионы: каким вырос приемный сын Газманова

У Филиппа серьезный бизнес
Шоу-бизнес

"Кого ждете?": у дочери Пелагеи может появиться брат или сестра

В Сети быстро распространились слухи
Шоу-бизнес

"Наживиться на смерти": Раздавленная вдова Градского потерпела фиаско

От грязи никак не отмыться

Гороскоп

Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года

Здоровье

Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек
Что лучше? Ученые сравнили эффективность вакцин "Спутник V" и Pfizer против "омикрона"
В России за сутки коронавирусом заразились 38 850 человек
Когда в России наступит пик заболеваемости "омикроном" – ответ вирусолога Альтштейна

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

Саратовец изрезал ножом и задушил собственную мать
На молочном заводе под Новосибирском произошел взрыв
В Петербурге мужчина порезал ножом двух собутыльников
Житель Иркутска устроил стрельбу в продуктовом магазине
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+