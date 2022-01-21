"С нищим ни одна не будет встречаться": овдовевший Шаляпин повесил нос

Прохор Шаляпин назвал российскую светскую тусовку большой общагой.

Певец и шоумен Прохор Шаляпин является одиозной личностью и часто привлекает к себе внимание спорными высказываниями и скандальным образом жизни. Однако после смерти 40-летней жены, канадской миллионерши Клаудии Дэвис, он как будто остепенился.

Шаляпин признался, кто плохо относится к светской тусовке и принятым в ней правилам игры. В своем "Инстаграм" артист рассказал, что все звезды российского шоу-бизнеса друг про друга сплетничают, как в в общаге.

Поклонники Прохора Шаляпина согласились с ним и признали, что ему пора отстать от грязного шоу-бизнеса и создать нормальную традиционную семью. Многие признались, что Шаляпин совсем не похож на многих российских звезд.

"Прохор, вы никому ничего не должны. Вы честно обо всем говорите, не лицемерите, как они. Они все такие же, только строят из себя порядочных. И мысли у них такие же и желания. С нищими ни одна не будет встречаться, ни с молодым, ни, тем более, со старым. За этим они в Москву и понаехали. Не позволяйте себя им унижать. Они все намного хуже вас", – поддержала Прохора фанатка.



Напомним, в прошлом году Прохор Шаляпин женился и почти сразу овдовел. После свадьбы его супруга заболела коронавирусом и была госпитализирована, Прохор же улетел в Москву по делам, за что его много критиковали.

Спустя время Дэвис умерла в реанимации, не приходя в сознание. Тело Клаудии кремировали ее родственники. Прохора Шаляпина на церемонию не позвали. До сих пор некоторые обвиняют Шаляпина в том, что он якобы мог быть причастен к странной смерти обеспеченной женщины.