"Не прибавляйте годы!": поседевшего Газманова приняли за деда

Олег Газманов выбрал себе новый образ, который никак не укладывается в голове у фанатов.

Недавно исполнитель хита "Офицеры" Олег Газманов сменил имидж. Он перестал бриться и отрастил густую седую бороду. Но фанатам это не нравится. Многие считают, что певец стал похож на деда.

"Без бороды красавчик. А сейчас дедушка"; "Мне нравитесь без бороды, моложе. Не прибавляйте годы"; "Дедушка с девушками", – написали фанаты.

Особенно его критиковали во время недавнего отдыха на Мальдивах. Фанаты слезно молили Газманова сбрить дедовскую бороду. Но он непреклонен. В своем "Инстаграм" Газманов опубликовал свежее фото, на котором предстал с все той же серебристой бородой и усами.

"Вчера сводил девушек в Большой театр на балет "Анна Каренина". КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА, а не какой -нибудь шопинг! И еще! Кому не нравится моя борода– отписывайтесь! Главное то что мне и Марусе нравится!" – написал Газманов.

Впрочем, истинные фанаты Олега Газманова рады видеть его в любом образе. "Очень нравится борода, брутально прям так"; "Борода супер, огонь!"; "Да супер стиль, и борода в тему. Вообще респект Вам!"; "Олег, борода вам идет, а главное, чтобы вам и Марине нравилось, а борода кстати подчеркивает вас статус. Отлично, хорошего вам дня!" – написали фолловеры.