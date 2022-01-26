"Радужный момент": довольный Газманов засунул между ног здоровенную доску

Исполнитель хита "Офицеры" Олег Газманов, как и многие российские звезды, в январе улетел отдыхать на Мальдивы. На днях 70-летний эстрадный артист похвастался "курортным" преображением, чем сильно удивил поклонников.
Газманов предстал с пышной седой шевелюрой и не менее густой седой бородой, отросшей до кадыка на шее. Артист отметил, что это его курортное преображение, и он хочет ходить так весь отпуск.
Однако фанаты не оценили такого преображения. Они отметили, что с бородой Газманов стал выглядеть намного старше свих лет.
Газманов не намерен следовать первому же совету и продолжает ходить с бородой. На днях певец выложил очередное свежее фото, на котором предстал на фоне радуги.
"Как назвать это фото? Я назвал "селфи с радугой верхом на САПе". Всем 🙌 и ясных дней!" – написал Газманов.
Поклонники отметили, что фото неплохое, хоть борода так никуда и не делась.
"Есаул на минималках"; "Радужный момент"; "Прекрасно выглядите", – написали фоллловеры.