"О, Боря!": Народ принял за Моисеева знаменитого артиста СССР

Исполнитель хита "Голубая луна" давно не появляется на сцене, но слухи о нем не перестают распространяться. Всплыла интересная история, которая коснулась Бориса Моисеева.

Знаменитый артист СССР Сергей Пенкин в интервью вспомнил о неприятных случаях, когда его путали с другими популярными соотечественниками. В такие моменты певцу было неловко и даже смешно, это казалось нелепым. Его принимали за Шуру и даже за Децла. На всю жизнь артист запомнил казус, когда народ решил, что он — Борис Моисеев.

Ситуация произошла много лет назад по пути за рубеж. Сергей Пенкин стоял в очереди на аэровокзале, чтобы полететь отдыхать. В окружении было не все гладко — мешали двое незнакомых мужчин, которые громко кричали и ругались. Певец попросил их выяснять отношения быстрее, но не тут-то было.

Ответная реакция не заставила себя ждать. "О, Боря!" — загалдели его собеседники. Толпа это подхватила и решила, что перед ними Борис Моисеев. На весь аэропорт люди стали хором кричать имя исполнителя хита "Голубая луна".

Напомним, зимой 2010 года Борис Моисеев перенес инсульт, который привел к серьезным осложнениям для организма. Теперь певец не появляется на публике и совсем не дает концертов, хотя очень скучает по шоу-бизнесу и следит за его звездами. Сейчас мужчине 67 лет, ранее сообщалось, что он тяжело разговаривает. Справляться с неприятностями артисту помогает концертный директор Сергей Горох.