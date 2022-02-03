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Шоу-бизнес
"О, Боря!": Народ принял за Моисеева знаменитого артиста СССР

"О, Боря!": Народ принял за Моисеева знаменитого артиста СССР

Исполнитель хита "Голубая луна" давно не появляется на сцене, но слухи о нем не перестают распространяться. Всплыла интересная история, которая коснулась Бориса Моисеева.
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Знаменитый артист СССР Сергей Пенкин в интервью вспомнил о неприятных случаях, когда его путали с другими популярными соотечественниками. В такие моменты певцу было неловко и даже смешно, это казалось нелепым. Его принимали за Шуру и даже за Децла. На всю жизнь артист запомнил казус, когда народ решил, что он — Борис Моисеев.

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Борис Михайлович Моисеев

Борис Михайлович Моисеев певец

 Сергей Михайлович Пенкин

Сергей Михайлович Пенкин певец

Ситуация произошла много лет назад по пути за рубеж. Сергей Пенкин стоял в очереди на аэровокзале, чтобы полететь отдыхать. В окружении было не все гладко — мешали двое незнакомых мужчин, которые громко кричали и ругались. Певец попросил их выяснять отношения быстрее, но не тут-то было.

Ответная реакция не заставила себя ждать. "О, Боря!" — загалдели его собеседники. Толпа это подхватила и решила, что перед ними Борис Моисеев. На весь аэропорт люди стали хором кричать имя исполнителя хита "Голубая луна".

Напомним, зимой 2010 года Борис Моисеев перенес инсульт, который привел к серьезным осложнениям для организма. Теперь певец не появляется на публике и совсем не дает концертов, хотя очень скучает по шоу-бизнесу и следит за его звездами. Сейчас мужчине 67 лет, ранее сообщалось, что он тяжело разговаривает. Справляться с неприятностями артисту помогает концертный директор Сергей Горох.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2022, 14:29 Источник: Youtube/"Историс - Откройте, Давид!" ✓ Надежный источник

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