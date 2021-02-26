"Боря тяжело разговаривает": вскрылись новые данные о состоянии тяжелобольного Моисеева

Поклонники жадно ловят каждую весточку о здоровье пережившего инсульт Бориса Моисеева. Подруга и коллега певца Алена Апина поделилась подробностями его сегодняшнего самочувствия.

В программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" артистка призналась, что в последнее время редко видится с Борисом Моисеевым. К слову, исполнитель является крестным ее наследницы Ксении.

По словам Апиной, певец из-за болезни чувствует себя неважно. Единственное, что остается фанатам и товарищам – желать звезде эстрады здоровья. О том, что у Бориса Моисеева на душе, ей говорить сложно.

Ведь, чтобы пообщаться с другом, нужно долго с ним находиться. "Боря тяжело разговаривает", – поведала Алена Апина.

Напомним, Борис Моисеев давно не появляется на публике и не выступает. Сейчас он ведет почти затворнический образ жизни. В 2020 году певец выходил на связь со СМИ и опровергал сплетни о его критическом самочувствии. Артист говорил, что ему обидно от того, что журналисты интересуются, составил ли он уже завещание.

Как писали "Дни.ру", о том, что 66-летний Борис Моисеев не выходит на связь, сообщал и его брат, который проживает в Канаде. Мужчину это очень беспокоит, ведь певец хотел оставить ему наследство.