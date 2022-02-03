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Шоу-бизнес
Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова

Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова

Марина Александрова – одна из самых востребованных актрис в стране. Однако звезда сериалов "Екатерина" и "Домашний арест" ставится не только своими яркими ролями, но и бурными романами со знаменитыми коллегами.
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К своим 39 годам Марина Александрова успела создать семью и стать матерью двоих детей. Однако путь к личному счастью кинозвезде дался нелегко. Чтобы получить то, что она так долго искала, актрисе пришлось пережить болезненный разрыв с коллегой, короткий и полный страсти роман со скандально известной звездой, а также предательство и развод с первым мужем.

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 Марина Андреевна Александрова (Пупенина)

Марина Андреевна Александрова (Пупенина) актриса

Если на экране Марине Александровой пришлось сыграть любовь еще на первом курсе Щукинского училища, когда ее партнером по фильму "Северное сияние" оказался сам Збруев, то в реальности бурная личная жизнь Александровой началась несколькими годами позже. Первым официальным романом артистки стали отношения с Александром Домогаровым, которые старше ее почти на 20 лет.

Александрова и Домогаров познакомились на съемках совместного проекта и объявили себя парой в 2005 году. Отношения продлились всего два года, но за это время столько раз привлекали внимание общественности, что и не сосчитать. Союз влюбленных то и дело сотрясали скандалы, следить за которыми поклонники с трудом поспевали.

Поговаривали, что в нетрезвом виде Александр мог поднять на избранницу руку, а та заставала его в постели с бывшей женой. Как бы там ни было, в 2007 году пара рассталась, сохранив теплые отношения. Александрова тяжело переживала разрыв, который был далеко не первым, но уже окончательным. К слову, во время одного из предыдущих эпизодов расставания с Домогаровым звезда кино даже утешилась в объятиях другого небезызвестного актера.

Сегодня в это сложно поверить, но у артистки был короткий и бурный роман с Алексеем Паниным. Отношения продлились всего месяц, однако, как утверждал Алексей, были очень насыщенными. Актеры быстро съехались, набили друг с другом шишек и разбежались как ни в чем не бывало. Спустя какое-то время уставшая от скандальных романов звезда, казалось, остепенилась. В жизни Александровой появился Стебунов, который стал ее первым мужем.

В свое время пара Марины Александровой и Ивана Стебунова вызывала искреннее восхищение. В 2008 году возлюбленные поженились, но брак распался уже через пару лет. Идиллия в отношениях супругов исчезла, как только Иван изменил Марине с другой женщиной. Забыть этот эпизод и спасти брак у них так и не вышло. К счастью, очень скоро актриса встретила мужчину, с которым смогла создать счастливую семью.

Сегодня Марина Александрова понимает, что с нынешним супругом, режиссером Андреем Болтенко, ее не раз сводила судьба. Однако они оба этого будто не замечали. Окончательно их жизни переплелись после очередной случайной встречи, которая закончилась долгим и интересным разговором. В 2011 году возлюбленные начали жить вместе, через год стали родителями сына Андрея и поженились, а еще через три года на свет появилась их дочка Катя. Обоих детей Марина родила в США.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2022, 11:22 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как изменилась Марина Александрова

комментарии

Ответить:

Гость952481
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НЕЧЕГО ЕЕ СУДИТЬ ЭТО ЕЕ ЖИЗНЬ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ НЕ ХОДИТ НА ШОУ И НЕ ГОВОРИТ ПРО ИЗНАСИЛОВАНИЕ НЕСМОТРЯ НА ЕЕ БУРНЫЕ РОМАНЫ ОНА ХОРОША И НА СЦЕНЕ И В КИНО
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