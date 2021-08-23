Марина Андреевна Александрова (Пупенина) актриса

Марина родилась в семье советского офицера в венгерском городе Кишкунмайша. Отец, Андрей Витальевич Пупенин, подполковник артиллерии. Мать, Ирина Анатольевна Пупенина, до 2008 года работала методистом отдела аспирантуры РГПУ им. Герцена.

В 1986 году семья переехала на Байкал, потом в Тулу, а затем в 1987 году обосновалась в Ленинграде. Марина окончила среднюю школу №308 с математическим уклоном и музыкальную школу по классу арфы. В 1996 году она начала заниматься в театральной студии "Вообрази" во Дворце детского творчества "У Вознесенского моста".

После окончания средней школы поступила в Театральное училище имени Щукина на курс педагога В.П. Николаенко.

С 2006 по 2011 год Александрова работала актрисой московского театра "Современник".

Марина принимала участие в реалити-шоу "Последний герой 3: Остаться в живых" и "Кто хочет стать миллионером?".

С 2005 по 2007 год жила с актером Александром Домогаровым. С 7 июня 2008 по апрель 2010 года была замужем за актером Иваном Стебуновым. С 2011 года Александрова состоит в фактическом браке с режиссером Первого канала Андреем Болтенко. Она родила своему избраннику сына Андрея (11 июля 2012-го) и дочь Екатерину (29 сентября 2015-го).